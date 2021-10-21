今日發生藝FUN券中籤者有多人登記同一手機而無法領取情形，民眾抱怨用自己的手機號碼幫孩子或長輩登記抽獎，但因藝FUN券App規定一人一機，導致中獎也拿不到，引發民眾怒火，甚至一度灌爆文化部臉書，文化部表示，已研議補救辦法及系統更新，將於第三週抽籤完畢（10月28日）下午2點以後，將所有中獎券統一歸戶於登記的手機號碼。

文化部解釋，假如一家4人個別登記藝FUN券，且都以同一手機號碼登記，其中有2人中籤，總共2份共1200元面額藝FUN券，將統一於該手機號碼領取。

文化部表示，數位藝FUN券規定「限一人以一個身分證號綁定一支手機號碼登記」，相關資訊已於振興五倍券平台登記加碼券時，提醒民眾務必留意。

針對沒有手機的民眾，也提供與親友參加數位五倍券及數位藝FUN券共同綁定的選擇，當綁定成員中籤後，數位藝FUN券由主綁人統一領取；此外，針對65歲以上、18歲以下、身心障礙者等可能未有手機情形，特別推出紙本券。