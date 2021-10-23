蔡英文親頒褒揚令 表彰前國策顧問楊四海民主貢獻 15:422021/10/23 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統親頒褒揚令 表彰前國策顧問楊四海對台灣民主發展的貢獻。總統府提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今日明令褒揚總統府前國策顧問、長榮大學董事長楊四海，表彰渠致力推動環境教育，體現大學社會責任，以及對台灣民主發展的付出與貢獻。 總統府表示，總統在告別式中，親自頒贈褒揚令，由楊國策顧問遺孀蘇淑美女士及長孫楊誠信先生代表接受；隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。 包括屏東縣長潘孟安、立法委員周春米、鍾佳濱及莊瑞雄等亦出席是項行程。 簡舒培挨批後看民進黨一舉動 美女發言人狠酸「聽見一個聲音」 問題不在軍備競賽 專家指陸極音速飛彈戳中美兩大弱點 #總統 #國策顧問 #台灣民主 #蔡英文 #貢獻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國泰人壽攜手開陽能源 麥寮天機太陽能電廠啟用 14:432021/10/23 財經 中國新視野－大陸Q4經濟的內憂與外患 04:102021/10/23 全球財經 台中市長盃空手道錦標賽 各級好手熱血較勁 13:122021/10/23 生活 聽完朱高正演講念不下書 名醫：天生政治魅力 11:562021/10/23 政治 基捷脫鉤台鐵 柯文哲飆罵騙局 蘇貞昌：尊重專業 11:562021/10/23 政治 蔡壁如批民進黨威權 開民主倒車 04:102021/10/23 地方新聞 補助挺陳音樂會？文化部：絕無此事 04:102021/10/23 地方新聞 麥寮天機太陽能電廠落成啟用 蔡英文：能源轉型是任內重要政策 12:562021/10/23 政治 民進黨：修憲是台灣內部事務 無需對岸指指點點 14:022021/10/23 政治 民主戰艦朱高正病逝 羅智強憶當年互動：雄辯滔滔 12:092021/10/23 政治 習近平10月25日發表入聯50周年談話 04:102021/10/23 產業財經 政治熱門新聞 不斷更新／罷免門檻近了 刪Q同意票破7萬！不同意票數仍差4000票 - 政治 同意票破7萬大關接近罷免門檻 陳柏惟陣營氣氛低迷 - 政治 中二選區沙鹿區「章魚哥里」開票出爐 - 政治 藍營女戰神左右開弓！她上場一招同時擊破蘇貞昌、陳其邁 - 政治 陳柏惟罷免案》罷免投票倒數 郭正亮發現一件事很奇怪 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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