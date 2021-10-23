蔡英文總統今日明令褒揚總統府前國策顧問、長榮大學董事長楊四海，表彰渠致力推動環境教育，體現大學社會責任，以及對台灣民主發展的付出與貢獻。

總統府表示，總統在告別式中，親自頒贈褒揚令，由楊國策顧問遺孀蘇淑美女士及長孫楊誠信先生代表接受；隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前，總統也向家屬慰問致意。

包括屏東縣長潘孟安、立法委員周春米、鍾佳濱及莊瑞雄等亦出席是項行程。