前總統府國策顧問、長榮大學董事長楊四海，16日上午因心肌梗塞驟逝，23日舉辦告別禮拜，蔡英文總統感念他一生為民主打拚，特地南下頒發褒揚令，熟識楊的友人與教友也都來送他最後一程。

擔任律師的楊四海早期投入黨外運動，更是民進黨創黨元老，從事台灣民主運動超過35年的他，曾任職國大代表、總統府國策顧問，不僅對於政治有理念，更是人權律師，在社會公益、教育、醫療及政治，都能看到他的身影。

民進黨創黨元老、律師楊四海23日舉辦告別禮拜，蔡英文總統特地南下親頒褒揚令。（林和生攝）

屏東縣長潘孟安表示，在屏東投入民主運動的政治人物，沒有一個人不認識「楊律師」，大夥口中的海伯提攜後進不遺餘力，需要協助時也從不推辭，幾乎大小選舉場合都能看到他的身影，自己3屆立委、2屆縣長選舉，楊都是他的競選主委或總幹事，能跟在這樣的民主前輩後投身政治，才能讓民主精神一棒接一棒。

立委鍾佳濱也透露，海伯是虔誠基督徒，10餘年前莫拉克風災重創屏東，時任屏東縣長曹啟鴻認為他該負起責任、辭職下台，楊四海獲悉消息後，拉著曹的手感性地說，天災不是縣長能夠控制，何不讓上帝決定，於是2人共同禱告，曹最終決定，做好善後工作就是最好負責，因此有現在林邊養水種電等永續政績。

昨日告別禮拜，許多政治人物都前來參與，教友也來送楊最後一程，潘孟安為緩和家屬情緒、語氣輕鬆地說，或許楊律師仍在天上為人民辯護，政治後輩們則把他播下的民主種子，持續扎根、深植在台灣這片土地。另潘透露，已與長榮大學談妥，2周後將於校園內為楊舉辦音樂追思會。