瞄準親子旅遊市場，六福村開賣全台獨有的全新「河馬互動體驗」，讓遊客乘坐蒸汽火車穿梭在草食動物區，下車漫步在草原祕境中深入河馬棲息地，在60分鐘的活動過程中，由專業導覽解說，透過活動帶大小朋友來趟寓教於樂的旅程，即日起至11月12日的六福線上旅展也祭出優惠價。

頭好壯壯的河馬，體重最重可達3200公斤，嘴巴張開角度最大可達150度，體積僅次於大象和犀牛，是現存陸地上第三大動物，六福村推出全台首創與河馬近距離接觸的體驗，包含前所未有的河馬餵食活動，讓遊客親自製作草球餵食河馬，現場感受河馬進食的震撼畫面，而透過六福線上旅展購票，包含六福村遊樂園的門票與動物體驗套票每人1050元，等於殺至53折。

除了少見的河馬互動體驗，遊客也能選擇環尾狐猴體驗，喜愛與人互動的環尾狐猴，隨時可能跳到遊客肩膀上討食物，萌趣模樣屢獲許多大小遊客的心，六福線上旅展期間，環尾狐猴體驗套票也有5折優惠，每人799元。此外，六福村遊樂園單人門票也在六福村官網祭出599元的優惠價。