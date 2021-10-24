今日下午13：12在宜蘭縣政府南方22.7公里 ，發生芮氏規模6.5地震，台鐵局表示，蘇新=鳳林間、蘇新=竹南間、田中=民雄按4級辦理，竹南=彰化、民雄=嘉義按3級辦理，也就是第一趟列車以60K／H慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。

台鐵說明，若是4級地震，第一趟列車以30K／H，第二趟列車起以60K／H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。