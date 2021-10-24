受地震影響 台鐵3區間首趟車時速30公里 14:522021/10/24 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (交通部提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午13：12在宜蘭縣政府南方22.7公里 ，發生芮氏規模6.5地震，台鐵局表示，蘇新=鳳林間、蘇新=竹南間、田中=民雄按4級辦理，竹南=彰化、民雄=嘉義按3級辦理，也就是第一趟列車以60K／H慢行至前方站，並檢視路綫，如無異狀第二趟列車起恢復原速度。 台鐵說明，若是4級地震，第一趟列車以30K／H，第二趟列車起以60K／H慢行至前方站。另需由工、電單位派員巡查路線，俟無礙後，才恢復原速度。 受地震影響中捷停車2分鐘 13：30恢復運轉 受地震影響 高鐵6部列車臨時停車 #蘇新 #竹南 #列車 #台鐵 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地震規模6.5 機捷沿線展開車巡 預估要45分恢復正常營運 14:002021/10/24 生活 1小時內3起有感地震 花蓮人：搖到不知道是頭暈還是地震 14:092021/10/24 生活 宜蘭隱沒帶30年來最大強震 氣象局揭規模4餘震機率 14:532021/10/24 生活 地震搖晃劇烈淡海輕軌停駛4分鐘 下午1時48分恢復載客 14:282021/10/24 生活 猛飛西南防識區 陸軍機擾台航線解密 10:222021/10/24 軍事 亞歷鮑德溫誤殺女攝影 警挖真相曝光兩名關鍵人物 10:412021/10/24 娛樂 地震瞬間一殯下「磚塊雨」 女議員驚：差10秒就被砸中 14:222021/10/24 生活 未受地震影響 中正紀念堂接種站上午接種2400人 14:442021/10/24 生活 新循環賽開打 循環賽結束 楊基政技壓群雄 04:102021/10/24 產業特刊 強震狂晃 他開蘇花改嚇到方向盤握不住：以為爆胎 14:092021/10/24 生活 藍皮解憂號首航 鐵道迷搶拍照 04:102021/10/24 焦點要聞 生活熱門新聞 影》地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 第12輪BNT、莫德納明早再搶一波 252萬人有資格 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 6.5強震北市傳25件災情慘況曝 民宅屋簷掉落、橋墩支架掉車道 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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