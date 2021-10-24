宜蘭縣南澳鄉24日發生規模6.5地震，北市最大震度4級，文山區一壽街66巷一處公寓，樓梯間頂樓女兒牆上的磚塊，疑因連日下雨，加上地震，磚頭直接滑落，砸在1樓大門口，所幸無人受傷。

警消在地震後立即車巡，了解北市情形，北市文山區則有磚頭砸落，大約10幾塊的紅磚，自6樓高頂樓，直接剝落，砸毀2樓鐵窗，散落在1樓地面，所幸當時沒有人經過，警方現已拉起封鎖線，避免其他磚塊墜落發生意外。