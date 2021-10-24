地牛翻身 北市文山區一處公寓外牆10幾塊紅磚自6樓砸落 15:302021/10/24 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市一壽街一處公寓頂樓磚頭剝落，砸毀2樓鐵窗無人受傷。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣南澳鄉24日發生規模6.5地震，北市最大震度4級，文山區一壽街66巷一處公寓，樓梯間頂樓女兒牆上的磚塊，疑因連日下雨，加上地震，磚頭直接滑落，砸在1樓大門口，所幸無人受傷。 警消在地震後立即車巡，了解北市情形，北市文山區則有磚頭砸落，大約10幾塊的紅磚，自6樓高頂樓，直接剝落，砸毀2樓鐵窗，散落在1樓地面，所幸當時沒有人經過，警方現已拉起封鎖線，避免其他磚塊墜落發生意外。 宜蘭6.5強震 台積電一度緊急疏散北區部分廠區無塵室人員 受地震影響 高鐵6部列車臨時停車 #北市 #磚塊 #地震 #剝落 #文山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地震搖晃劇烈淡海輕軌停駛4分鐘 下午1時48分恢復載客 14:282021/10/24 生活 宜蘭隱沒帶30年來最大強震 氣象局揭規模4餘震機率 14:532021/10/24 生活 地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 13:592021/10/24 生活 1小時內3起有感地震 花蓮人：搖到不知道是頭暈還是地震 14:092021/10/24 生活 受地震影響中捷停車2分鐘 13：30恢復運轉 14:252021/10/24 生活 地震規模6.5 機捷沿線展開車巡 預估要45分恢復正常營運 14:002021/10/24 生活 地震瞬間一殯下「磚塊雨」 女議員驚：差10秒就被砸中 14:222021/10/24 生活 地牛翻身 台中最高震度4級 盧秀燕指示區里及警消系統掌握情況 13:542021/10/24 生活 花蓮地熱開發較宜蘭、台東慢 學者盼政府修法推動 14:572021/10/24 生活 地牛大翻身 中科設地震預警系統奏效 廠商未受影響 14:342021/10/24 生活 地震停駛半小時 北捷已於13：49復駛 14:132021/10/24 生活 生活熱門新聞 影》地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 6.5強震撼北市 建國高架支架掉落 民宅屋簷全毀急封鎖 - 生活 第12輪BNT、莫德納明早再搶一波 252萬人有資格 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 10月下旬大難已過 3星座大運將至 橫財追著跑 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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