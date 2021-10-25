台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，成為台灣首位被罷免立委，國民黨前立委孫大千表示，此罷免案背後所代表的是台灣人民對民進黨的民怨，所以陳柏惟真的可以說是「成也蔡英文，敗也蔡英文」。

2020年立委選舉時，陳柏惟以一位外來子弟的身分，能夠在極短的時間內險勝對手，孫大千今（25）日在臉書指出，最主要的原因完全是因當時蔡英文的氣勢如虹，所以只要和蔡英文攀上關係的候選人，都可以「一人得道，雞犬升天」；而當台灣人民看破蔡英文政府手腳的時刻，就是神話幻滅的時刻。

孫大千接著提到，年輕世代也是當時將陳柏惟一舉推上立委寶座的重要推手，但民進黨一直錯把年輕世代當成鞏固自己政權的綠衛兵，卻不知年輕世代原本就沒有特定的藍綠屬性，當民進黨防疫無能、施政混亂，年輕世代當然毫不猶豫地棄民進黨而去；因此就算民進黨故技重施，動員青年學子返鄉投票，也無法扭轉結果。

當陳柏惟罷免案成為民怨的出口，孫大千認為，除了當事人陳柏惟應反省之外，民進黨該擔心的是，下一波滔天巨浪的民怨海嘯是否即將來襲。