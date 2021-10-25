別以為只有建中、北一女及中一中等明星學校會出現國際奧林匹亞競賽的金牌，位在東部的花蓮高中過去培養出12位奧賽國手，並榮獲9面世界金牌。花蓮高中校長楊鵬耀表示，會有如此成績，緣於該校的優質傳統、制度建立、氛圍營造、專業師資陪伴、行政及社區資源挹注與團隊的合作。

教育部自1992年起積極辦理國際奧林匹亞競賽選培訓工作，委託國內大學多位優秀師資協助相關考試及集訓活動，給予學生兼具理論與實務的指導與訓練，以鼓勵學生踴躍參與科學活動，期培育更多自然科學人才。

花蓮高中在培育國際奧賽選手方面的表現出色，楊鵬耀指出，學校以過往曾參賽學長、指導老師的成功案例為基礎，營造出校園中參加各項自然科學競賽的「學習氛圍」，並由專業師資提供學科專業知能，行政團隊辦理科學傳承營、實施專題研究課程及深度培訓課程等，讓學生相信自我能力，勇敢去嘗試每個挑戰。

專題研究方面，楊鵬耀說，新生入校後先有為期兩個月的書報討論研究方法論，之後依學生興趣分為數學、資訊、物理、化學、生物及地球科學六大組。每周一天完整的下午時間由各分組專長老師分開指導；且由於指導老師與分組學生經常參與科學競賽科展研究等，彼此關係緊密，除幫助學生留意學習情況，在家庭、交友等方面也提供許多支持。

另外，在專題分組之後，指導老師也會在每周一天晚上加開專業讀書會，邀集專業學長與該組和其他有興趣學生參加，加深研讀專業書籍開發專業潛能，使學生在短短一、二年內專業能力飛躍提升，高二時已有能力在相關領域爭鋒浪頭，毫不遜於西部名校，也更加提升自信。

花中數理資優班學生蔡銘哲、李逸寬分別在2021年第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽、2021年第51屆國際物理奧林匹亞競賽拿下金牌。李逸寬表示，參加比賽是一個非常棒的經驗，透過深入研究及學習，激發自我潛力及視野，未來希望繼續走基礎物理研究，成為一名物理學者。