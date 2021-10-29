隨著時代越來越開放，學校風氣也不再像過去一樣嚴肅，但尺寸若拿捏不當，都可能引發爭議。美國肯塔基州的哈札德高中近日舉辦返校慶祝活動，當時有學生打扮火辣並貼著校長跳熱舞，甚至磨蹭下體，誇張畫面曝光後引發外界撻伐。

根據《USA TODAY》報導，哈札德高中（Hazard High School）日前舉辦返校日活動，出席的男女學生打扮火辣，有女學生穿著美式餐廳「HOOTERS」的服務生制服，端著類似酒精的飲品出場，另外，還有男學生穿著比基尼、黑絲襪，與校長莫貝里尼（Donald Mobelini）與其他男教師貼身熱舞。

活動相關影像被PO在該校臉書社團，只見校長莫貝里尼及男教師們似乎都樂在其中，讓不少網友直呼非常不妥。當地督學蘇珊（Susan Combs）表示，雖然他們支持學校舉辦創意活動，但此次事件並不妥當，將對相關人員進行紀律處分，並對學區內的相關人員實施培訓課程，目前臉書上的照片已被刪除。

該州州長貝希爾（Andy Beshear）對此回應，這種行為非常不恰當，「相關單位需採取適當措施，確保這種情況不會再發生」。該學區一名家長紐伯里（Frank Newberry）表示，當時他看到照片後非常驚訝，「我認為問題不出在孩子身上，畢竟他們還不懂事，但身為成年人的校長與教師，卻對此做出不當的反應，他們應該是要扮演負責監督學生的角色，必須要有正確的判斷能力」。