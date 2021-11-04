黃偉晉年底即將發行首張專輯《CreaLife》。（愛貝克思提供）

黃偉晉年底即將發行首張個人專輯《CreaLife》，5日搶先推出新單曲〈我的飛翔〉，這首新歌詞曲由創作歌手柯泯薰接棒量身打造，在疫情全世界都陷入了苦悶與憂慮之時，可以說是黃偉晉送給大家最好的禮物，他形容這首歌是非常溫暖的存在，尤其歌詞圍繞著「我的飛翔都是為你」，像對自己喊話，不要害怕飛翔、不要害怕面對。

這首暖心之歌，黃偉晉還透露一個奇妙的巧合，其實他一直都默默喜歡並支持著柯泯薰的音樂，沒想到他在收歌前，竟夢到與柯泯薰相約創作，但夢裡怎麼約就是碰不上，一直等到遇上了，柯卻跟他說要先走，讓他急得像熱鍋上的螞蟻，正當不知所措之際，他就醒了。神奇的是，夢醒之後過2天，就收到製作統籌葛大為在工作群組中傳給他，來自柯泯薰熱騰騰所寫〈我的飛翔〉demo，讓黃偉晉又驚又喜，直呼：「Oh my god!怎麼有這事，預知夢的感覺。」大呼這次合作根本是「圓夢」。

MV延續著歌曲陪伴的概念，黃偉晉為了劇情需要穿起學生制服返回校園，打趣稱從《終極系列》作品後就再也沒有為戲穿過制服，不過私下的他熱愛制服趴，這次「扮嫩」一點都不害躁；他在MV中扮演一個內心不快樂的學生，甚至上演逃學外傳，被問到學生時代？他說：「剛好相反！除了大學外，我國小國中高中還拿過全勤獎，連感冒都沒有請假。」隨著疫情趨緩，黃偉晉將於26日在華山Legacy Taipei舉辦讚聲演唱會，購票洽寬宏售票系統。