台灣男星郭鑫早年拍過戲劇《麻辣鮮師》，後來在節目《康熙來了》與阿布（周詠訓）組成CP爆紅，共同主持新節目《娘娘駕到》等備受觀眾所知。多年過去了，現在40歲的郭鑫已改名郭晉東，全面轉往大陸發展，今年更以電影《夜守》勇奪最佳男演員獎。

女星姚蜜最近在IG限時動態曬出郭鑫的近照，「看看是好久不見的誰！！是影帝！！他社群都關閉了，專注在戲劇上」更透露他今年在Festigious洛杉磯國際電影節拿下「最佳男演員獎」。從照片中，可以看到原本擁有六塊肌的郭鑫，身形變得較為精瘦，眼角多了幾條魚尾紋，戴著塑膠手套剝著蟹殼，渾身散發熟男魅力。

郭鑫（右）、阿布過去以CP形象走紅全台。（圖／中時資料照）

事實上，郭鑫這幾年在台灣也有多部戲劇作品，像是2017年《鐘樓愛人》、2018年《1006的房客》、《憤怒的菩薩》等，現在定居大陸，在當地陸續接演騰訊電影《宋慈之河神案》、《夜守》、《狂暴巨獸》、《天啟大爆炸》等作品，發展得可圈可點。