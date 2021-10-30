金曲樂團「草東沒有派對」鼓手蔡憶凡(凡凡)今(30號)驚傳在北市中正區知名防疫旅館輕生，警方獲報趕到現場已死亡多時，消息一出震驚兩岸樂迷。其實「草東沒有派對」本月才結束大陸巡演返台，4天前還在微博PO照向粉絲告別，一句「我們後會有期」也成為粉絲心中永遠遺憾。

「草東沒有派對」2016年發行專輯《醜奴兒》獲得包括金曲最佳樂團、最佳新人等各獎項肯定，之後更為赤燭開發遊戲《還願》演唱同名主題曲，人氣更上層樓，之後在台北小巨蛋舉辦演唱會「不都媽生的6.0」，1萬多張門票不到1分鐘隨即秒殺，一票難求，也被粉絲驕傲戲稱為「草東沒有門票」。

草東沒有派對4天前還在微博PO出蔡憶凡照片，向粉絲喊話後會有期。(取自草東沒有派對微博)

其實「草東沒有派對」不久前才剛結束在大陸巡演返台，26號還在微博PO出4位成員照片向大陸樂迷告別，「好久不見，短暫停留成都、常州、晉中。謝謝仙人掌、太湖灣、草莓音樂節。謝謝所有在現場相見的大家。我們後會有期。」這句「我們後會有期」也成為粉絲心中之痛，心碎留言「一定是假的，不是都說好了後會有期了嗎」、「剛說過後會有期，為什麼會這樣啊」。

蔡憶凡本月初還在台上開心向粉絲打招呼。(取自太湖灣音樂節微博)

更有大陸粉絲難過PO出蔡憶凡在台上舉著鼓棒向粉絲揮手的演出照，直言至今仍不敢相信蔡憶凡過世的消息，「月初的時候她還坐在舞台上和我們揮手打招呼 還被大家逗笑，告訴我是假的行不行啊，我快崩了……」。蔡憶凡今日被發現陳屍於防疫旅館，初步排除他殺可能性，得年26歲。

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