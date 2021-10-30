林昶佐罷免案目前逾3萬份的連署書已送到台北市選委會審查中。前民進黨立委郭正亮表示，林昶佐應該要去修補和萬華民眾的感情，有錯就道歉；但林昶佐怎會看錯重點，好像要比誰嗆石崇良最大聲，「搞錯了吧！」；郭正亮並以上次萬華的立委參選者票數分析，直言當地並非只有國民黨在反林昶佐，還有兩個人更深具關鍵影響力。

郭正亮29日在中天電視《正常發揮》表示，他記得最深刻的畫面就是《關鍵時刻》劉寶傑嗆林昶佐的話，劉寶傑也住在萬華，影響力也很大。

郭正亮認為，林昶佐應該要把罷免當成危機來處理，已經發生的就當成事實，要去修補和萬華民眾的感情，有錯就道歉，因為萬華人一定會對萬華被汙名化這件事情做一個清算，他們會有怨氣。

郭正亮質疑，林昶佐怎會看錯重點，好像要比誰嗆石崇良最大聲，「搞錯了吧！」大家對誰嗆石崇良是有記憶的，現在要做的是修補感情，讓人覺得有改過自新、重新出發。結果他在電視台講的話真是嚇一跳，否認過去所有事情，一副都沒有錯的樣子。

郭正亮分析，上次林昶佐會當選是因為徐立信參選，徐立信有7成選票是藍的，且林昶佐第二次得票比第一次下降，林郁方是倒楣碰到徐立信硬要選，因為林郁方最受輸林昶佐一點點，而徐立信拿2萬多票。

郭正亮強調，這個選區不只國民黨在反林昶佐，還有徐立信的票，柯文哲最後會不會出手？民眾黨當然也有影響力。