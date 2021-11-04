《正常發揮》

台中第二選區立委補選將在明年1月9日投票，民進黨推派前立委、醫師林靜儀參與補選，國民黨方面則尚未傳出確切消息。前民進黨立委郭正亮分析表示，補選全國媒體聚焦這個選區。若由顏寬恒出戰，他的立法院的問政紀錄等都會被用顯微鏡來看。至於顏家為何會傳出女眷出戰，比如顏寬恒的太太，因沒從政記錄，加上選戰女打男可以隨便講，男打女不好打，顏寬恒可能有在考慮這個。

郭正亮3日在中天政論節目《正常發揮》中表示，補選就只有這一區在選，所以全國媒體就只報導這個區。如果是顏寬恒選，立法院的問政紀錄、財產申報、碩士論文等，都會被拿出來用顯微鏡來看。而且選舉在1月9日，又對2022年地方選舉有指標性，他強調，等於是公投投票完之後，媒體都在報導這個區。

郭正亮接著表示，補選就不是開玩笑，尤其是碰到總統親自下令林靜儀去選，又是她的嫡系愛將，總統蔡英文是必然出手，而且民進黨在罷免輸了之後，非常有危機意識，所以這場選舉會非常用力，比平常的區域選舉力道可能要翻幾倍。

郭正亮指出，第二選區立委補選，為何顏家會傳出女眷出戰，比如顏寬恒的太太，因沒從政過，沒從政記錄，加上選戰女打男可以隨便講，男打女不好打，這也會有效應的問題，所以顏寬恒可能有在考慮這個。另外還有台中市長盧秀燕的因素，盧秀燕可能認為國民黨百分之百會當選，因為根本沒有對手。不過因盧秀燕民調那麼高，顏家可能認為盧秀燕很重要，當然希望她表態。