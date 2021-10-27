基進黨立委陳柏惟23日遭罷免後，外界將焦點放在無黨籍立委林昶佐的罷免案上。對此，超過15000人追蹤的臉書粉專「工程師看政治」認為，陳柏惟言行爭議如此大，同意罷免的票數卻仍僅以4000多票之差低空飛過，可見其他與陳柏惟有相同主張的政治人物，只要行徑不要像陳這麼誇張，恐很難被罷免。此文一出獲逾3000名網友認同，不少人更激動回應，陳柏惟這麼不適任卻還有近5成的支持票，真的令人難以理解與擔憂。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」23日在臉書發文表示，對陳柏惟罷免過關的投票結果，他是憂喜參半，正面來看，大家是成功下架了一位在國會胡言亂語、支持萊豬、阻擋疫苗、煽動仇恨的立委；反面來看，不同意罷免的票，跟同意罷免的票數，近乎五五開，這表示有接近5成的人，不是支持陳的行為，就是被抗中保台洗腦，洗到什麼事都看不見。

「工程師看政治」指出，支持萊豬、阻擋疫苗、煽動仇恨的政治人物，絕對不只陳柏惟一人，陳只是其中言行特別愚蠢的一位，即使如此罷免也只是低空飛過而已。那些跟陳有相同主張的政治人物，只要沒有像陳那樣明顯的爭議發言，看來很難被推翻；只要繼續揮舞抗中保台的大旗，好像就可以繼續隻手遮天，因此接下來的選舉與政局，依然不很樂觀。

此文獲得近3000個讚、超過150則留言與超過150次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我也是看到一樣的狀況，刪Q成功固然可喜，但是不同意居然還有一半真的很讓人擔憂」、「憂比較多，表示很多人不明是非、不看對錯，罷免一個不適任的立委，竟然要花九牛二虎之力，浪費多少社會資源」、「不同意票真的高到不可思議，台灣人對政治人物的道德要求真低」、「跟我想的一樣，不明是非的人還是近半，50對50的血流成河」。