談戀愛不是件容易的事，伴侶之間除了要彼此磨合以外，還要懂得溝通、包容。命理網站「螢火蟲星座神婆」近日發文，指出雙魚座、天秤座和巨蟹座的人，分手的時候都會很乾脆地轉身離開，然而沒過多久就為自己衝動的決定後悔不已。

1、雙魚座

雙魚座面對感情時往往沒辦法保持理性，特別是在雙方發生矛盾、陷入爭執的時候，他們很容易就會一時衝動，說出或做出一些口是心非的事情，哪怕在當下提出分手時，他們顯得很乾脆俐落，但事後回想起來又會感到後悔，甚至提分手很可能只是為了威脅另一半，沒想到對方卻當真，那他們會後悔也是意料之中的事了。

2、天秤座

天秤座的自尊心很強，如果某天他們發現和另一半的感情，已經走到要分手的地步，他們就會主動轉身離開，不讓自己表現出狼狽的一面，不過事實上他們很難用狠心絕情的態度對待深愛過的人，也很後悔當初做的決定，因此他們雖然不會主動求和，卻也不會放過任何可以復合的機會，只要對方認錯，天秤座就會心軟原諒。

3、巨蟹座

巨蟹座屬於「愛情至上」的類型，只要還愛著對方，就絕對不會提出分手，然而在氣頭上時，他們很容易控制不了情緒，脫口提出分手，雖然只是一句口是心非的氣話，但另一半如果當真了，巨蟹座會後悔也是很正常的，所以只要對方主動求和，他們很快就會心軟答應，畢竟自己的高傲和所愛之人相比，當然是愛情更重要。