美國規定11月18日起，未接種美國認定的疫苗品牌將無法入境，新規是否會讓已接種高端的總統蔡英文、副總統賴清德無法赴美？指揮中心發言人莊人祥表示，外界不必擔心，因為外交部已開始協調，確保接種高端的政府官員赴美不受阻。

莊人祥表示，外交部9月起就開始向美方了解入境措施，現在更與衛福部合作，透過各方管道與美方溝通，爭取高端納入美方清單，會持續努力讓國人能順利赴美。

至於高端疫苗打氣低迷，衛福部長陳時中昨天坦言，我國採購的500萬劑很可能打不完。中央流行疫情指揮中心今天則表示，剩餘未到貨的數量將捐贈給其他有需要的國家，目前正與外交部積極接洽中。

指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心實際驗收223萬劑高端疫苗，扣掉目前已接種的136萬劑，還剩86萬劑，推測部長昨天說剩200多萬劑沒打，可能是口誤。

莊人祥說，依據採購合約，高端今年底前必須交付500萬劑疫苗，否則會被罰款，因此無論外界打氣如何，高端還是會持續生產疫苗，並封緘檢驗，疾管署仍會驗收，目前先觀望是否有其他國家可捐贈，但還要先看高端是否有拿到其他國家的EUA，外交部已啟動聯繫。

至於將來是否會開放打完2劑高端的民眾，補打第3劑他廠疫苗？莊人祥說，無論是國內EUA還是世界衛生組織，都認為打過2劑後可視為有效接種，即便要施打，也可能是用第3劑的方式進行，但若接種過高端疫苗，第三劑仍可能會施打高端。