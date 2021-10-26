中遠海運集團近日完成收購希臘比雷埃夫斯（Piraeus）貨櫃港67％的股權。

比雷埃夫斯港是歐洲重要的港口，也是地中海重要的郵輪母港、汽車船中轉港和修船中心，目前港口集裝箱年吞吐量達720萬標準箱。中遠海運集團從2009年開始經營比港2號、3號貨櫃碼頭、2016年控股經營整個比港至今。

2016年，中遠海運集團和希臘共和國發展基金簽署協議，以3.685億歐元收購比雷埃夫斯港67％的股權。

中遠海運集團收購比雷埃夫斯港務局67％股權的第二期16％股權交割確認書交換儀式，25日以視頻連線的方式在中國北京和希臘雅典、比雷埃夫斯港三地同步舉行。

中遠海運集團董事長許立榮在致辭中表示，比港第二階段股權正式交割，凝聚著中希兩國的不懈努力和美好願景。下一步，中遠海運集團將以第二階段股權正式交割為新起點，進一步擴大投資，加大資源投入，按照比港總體規劃要求，全面落實合作協議各項內容。

許立榮指出，中遠海運集團將繼續與當地員工、社會、政府一起，以推動比港成為區域物流分撥中心為目標，大力鋪設航線，完善幹支配套，積極發展中歐陸海快線，助力比港鞏固地中海主要港口地位，成為「一帶一路」中國和希臘文明、經濟和友誼互聯互通的重要橋梁和紐帶。