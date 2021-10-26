美國政府顧問組成的高級醫療小組將於明天召開會議，決定是否批准5至11歲兒童接種輝瑞生產的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗 。

法新社報導，如果正如普遍預期，美國食品暨藥物管理局（FDA）召集的獨立專家投票贊成，緊急授權可能會在數週內完成。

這將使2800萬名年幼兒童有資格在11月接種疫苗。

專家小組將會討論，根據現有科學證據，間隔3週接種兩劑疫苗的益處是否大於已知風險？

在會議前，FDA上傳輝瑞（Pfizer）一份分析報告，分析顯示這款疫苗的劑量為10微克，而不是較年長族群的30微克；在預防有症狀COVID-19的效力為90.7%，並且沒有嚴重的安全問題。

FDA也公布自己的簡報文件，其中包含一項風險效益分析，FDA科學家在文件中認為，這些效益超過了這個年齡族群最令人擔憂的潛在副作用：心肌炎或心臟發炎。

紐約科恩兒童醫院（Cohen Children's Medical Center）小兒科醫師柏恩斯坦（Henry Bernstein）告訴法新社：「我的初步想法是，為5至11歲兒童接種疫苗的好處，超過民眾認為可能存在的心肌炎和其他安全問題上的風險。」

根據官方數據，自疫情以來，美國已有160名5至11歲兒童病故，雖然相較於總計73萬人病故所占的比例不高，但多達數百萬名兒童染疫與數千人住院。

此外，還造成5000多例多系統發炎症候群（MIS-C），這是一種罕見但非常嚴重的病毒感染併發症，已奪走46條小生命。

柏恩斯坦說：「當然，（我們）希望保護孩子們，但我們也同時希望他們不要將COVID-19傳播給家庭成員和社區中的其他人。」