IKKA-KY(2250)第3季自結稅前淨利0.37億元，季減44％，主要受到日本車廠Toyota減產影響，以資本額2.7億元計算，每股稅前盈餘1.37元。累計今年前3季稅前淨利1.76億元、年增105％，每股稅前盈餘6.5元。

今年夏天由於東南亞疫情受Delta病毒肆虐，車用晶片面臨短缺，Toyota車廠9月減產近50％，10月減產40％，一階供應商(Tier 1)放慢拉貨速度，連帶對於IKKA-KY營運造成影響。

東南亞疫情爆發，IKKA-KY馬來西亞子公司依當地政府規定，10月14日至10月20日停工，21日恢復生產。公司指出，隨著東南亞疫情趨緩，工廠產能陸續回復，雖仍受車用晶片缺貨影響，但Toyota車廠對於11月生產，減產狀況已較前二個月大幅縮減，僅減產15％，並努力於12月起恢復正常生產，預期年度汽車生產量僅較原計畫數減少3％。這顯示Toyota缺料影響正在降低，營運將自谷底逐漸爬升。

IKKA-KY指出，由於車用晶片缺料影響仍持續存在，密切觀察整體情勢發展，彈性調整生產計畫，期待在年底前配合日系車廠生產狀況，恢復到正常營運水準。