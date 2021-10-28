高雄一名婦人小艾（化名）與丈夫分居，公公阿水（化名）就常到媳婦的住處照顧年幼孫子，某天趁孫子睡著時，主動找媳婦聊及房事敏感話題，聊到一半竟脫口而出：「把我當妳老公練習」，接著伸手抱住小艾親吻猥褻得逞，小艾不甘受辱，氣得不顧情分，將公公一狀告上法院，後來在雙方家人勸說下，才點頭原諒公公，撤回告訴。

據了解，小艾因為與丈夫感情不睦分居，帶著年幼的兒子搬到左營居住，公公阿水常常到媳婦家裡幫忙照顧孫子，前年5月間，阿水見孫子連續發燒好幾天，前往幫忙照顧，不料卻對媳婦起色心。

據「自由時報」報導，2019年5月20日，小艾在客廳點完眼藥水閉眼，阿水竟然趁她來不及反抗，突然上前親吻她左臉頰；隔天上午，阿水開車載小艾母子從醫院返回左營住處，在客廳將孫子哄睡後，主動找小艾聊房事敏感話題，聊到一半竟說：「把我當妳老公練習」，然後迅速伸出雙手抱住小艾，強吻猥褻得逞，小艾被公公接連2天的侵犯舉動，氣憤不已，俟公公離去就向警方報案。

橋頭地檢署調查後，依違反性騷擾防治法將阿水提起公訴，並移送橋頭地院審理，法官審理1年多期間，因阿水所犯的性騷擾罪嫌屬告訴乃論，由於小艾在此案判決前，接受家人的勸說撤回告訴，最終法官判決此案不受理結案。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110