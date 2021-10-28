受到9月大陸地區停限電及上游材料上漲影響，銅箔基板廠台燿(6274)第3季稅後盈餘為5.58億元，季減5.73%，累計前3季每股盈餘為5.58元，儘管第4季電子產業變數不少，台燿下半年營運仍可望優於上半年，日系外資重申台燿「買進」評等及目標價152元。

大陸地區9月大規模停限電，衝擊PCB等電子產業鏈生產，也影響銅箔基板廠交期，台燿第3季合併營收為56.69億元，季增4.12%，創下單季歷史新高，營業毛利為12.12億元，季減1.1%，單季合併毛利率為21.39%，季減1.13個百分點，稅後盈餘為5.58億元，季減5.73%，單季每股盈餘為2.08元；累計前3季合併營收為158.06億元，年增12.62%，營業毛利為34.13億元，年成長1.67%，合併毛利率為21.59%，年減2.33個百分點，稅後盈餘為14.95億元，年增1.24%，每股盈餘為5.58元。

近期終端需求雜音不少，且大陸地區供電不穩定，衝擊電子產業供應鏈，為第4季營運增添變數，不過台燿廠區有一半在台灣，可望降低衝擊，下半年營運仍可望優於上半年。

日系外資報告指出，台燿第3季每股盈餘低於我們預期，我們認為毛利率下降是受產品結構改變及高材料價格影響，但我們注意到公司可望有更多供應商來源，且HDI及PTFE業務趨勢可望改善台燿明年產品組合，重申台燿「買進」評等及目標價152元；不過受到第3季財報表現平平影響，台燿今天盤中股價走弱，失守100元關卡。