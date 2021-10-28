國籍航空61歲委內瑞拉籍機師23日在桃園市住處猝死，桃園市機師職業工會28日將在國籍航空3處檢疫旅館發起「黃飄帶行動」。工會理事長李信燕表示，他身前對於居檢、執勤過程循環，感到身心俱疲，也希望藉由活動，引起社會對我們關注。

目前機組員執勤後返台入住檢疫旅館，但可能途中又繼續派飛返台又進入居檢，長期陷於執勤、居檢、自我健康管理循環中。國籍航空1名21年外籍機師猝死，讓許多同仁不捨。也有熟識他的機師，證明生前抱怨20個月長時間處於執勤、檢疫的無限輪迴，對於身心、家庭關係帶來負面影響。

李信燕28日早上在機師工會受訪，她說，對於華航機師在家中浴室去世，感到遺憾、痛心，他在大家眼裏就是好同事、好機長，因此希望悼念他。另外該機師的猝死，也再再提醒連續派飛造成的風險，以及身體更大的負擔。

李信燕透露，據悉27日又有組員確診，她說明，若連續派飛下，因為組員飛過很多不同的國家，又跟不同組員交叉，若有組員確診，不容易判斷在哪個地方染疫。李信燕也說，匡列的組員可能從2、3人擴大到20位以上。

「希望主管機關、社會關注！」李信燕說，希望在旅館外頭掛黃飄帶，希望引起社會對組員的關注，此外組員執勤時，也會在制服佩戴黃絲帶。