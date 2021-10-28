知名YouTube頻道「技安CHI AN」與「那對爸媽」在近期以「壯世代性生活」為話題進行街訪，結果發現許多壯世代對於「性生活」竟是「腦袋有想法，身體沒辦法」。根據年齡實驗室針對台灣50歲以上民眾進行「壯世代性需求大調查」，結果顯示，其平均性生活(包含自慰)頻率約為一個月1.3次，竟只有台灣男性學醫學會提出建議次數的一半，且頻率隨年齡遞增而下降。專家表示，研究指出，一周愛愛一次可享有8大好處，做一次約等於爬一棟五層樓的體力消耗。

「宜蘊生殖醫學中心」院長陳菁徽日前於Podcast頻道「壯聲勢」受訪，針對壯世代如何持續保有性生活提出專業意見，並提出壯世代性生活的八大好處。

壯世代性需求大調查。(圖/台灣高齡化政策暨產業發展協會提供)

●愛愛次數太少，僅達醫學會建議次數的一半

年齡實驗室針對全台22縣市，共1256位50歲以上的壯世代進行調查。發現50-59歲一個月性行為平均僅1.9次、60-69歲約1.1次、70-79歲0.6次，隨年齡增高而遞減，整體平均僅約一個月1.3次。

對此，年齡實驗室執行長莊雅萌指出，若以台灣男性學醫學會提出的「性生活建議次數」為標準，台灣壯世代實際性生活頻率只達平均標準值一個月2.36次的一半。

●愛愛不只插入，一週一次可享8大好處

陳菁徽於節目中表示，英國倫敦大學一項針對婦女的調查發現，每週至少1次親密行為的女性，比起同齡每月不到1次的女性，進入更年期的機率少了28％。而相關研究也顯示，保有和諧性生活的人，能擁有以下幾項益處:

(一) 有助舒緩壓力：性行為有助釋放腦內啡，可使人感到放鬆愉悅，消除緊張、釋放壓力。

(二) 幫助睡眠：肌肉在興奮緊張過後會備感放鬆，也有助精神穩定而產生睡意。

(三) 幫助燃燒脂肪：性行為有如一場運動，一次約等於爬一棟五層樓的體力消耗。

(四) 有益心血管健康：性生活可提高心跳率和血壓、增加血流速、促進代謝率。

(五) 有助抑制食欲：性行為可刺激體內產生腦內啡，有效節制口欲。

(六)增加親密感：融洽的性行為與兩性關係的互動上存在正向相關，是良好的溝通工具，可讓彼此更恩愛。

(七)抗老養顏：性生活可提高個人自信，也可刺激腎上腺素分泌，並轉化為女性荷爾蒙，使人肌膚豐腴，保持青春活力。

(八)延長壽命：性生活可帶來生理與心理的滿足，有助延緩老化、延長壽命，維持年老生活品質。

針對壯世代在生理上的困境，陳菁徽強調，性行為的範圍不只是「插入式的性交」，口交、愛撫、自慰皆包含在內，即使沒有伴侶，也能靠自己享受性愉悅。身體若有障礙，可多選擇自己舒適的體位，也不妨尋求醫師或是適度服用藥物。

●活到老做到老，也沒有甚麼不行

針對壯世代性生活「頻率」，宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽建議，以雙方都能接受的頻率與意願為原則，若太多或太少可能反而造成雙方心理上的壓力。只要雙方都可以很自然地一直經營性生活，生理上的狀態也都是OK的話，活到老做到老，也沒有什麼不行！對此，壯世代教科文協會執行長吳庭宇進一步呼籲，壯世代應該對性抱持更寬闊及包容的態度，有益身心的性生活絕對是樂活的關鍵。