23歲的夏子薇從女團單飛出道，28日舉辦發片記者會。她曾與48歲的前老闆「麻吉大哥」黃立成爆出「父女戀」緋聞，她自稱單身5年，撇清說「我不是大哥的女人」，2人僅是老闆、團員的關係，加上他們年齡差距25歲，夏子薇頻頻否認緋聞，直喊：「（年紀差）太大了！」

夏子薇憶起當時年僅20歲，一看到自己與黃立成被拍到登上頭條，難過淚崩，完全不知道如何應對團員、工作人員們，甚至還被家人質問、怒罵「妳是怎樣了？」最後仍鼓起勇氣面對，被問及當時沒有出面澄清？夏子薇說公司本來就有聚會，公司覺得沒什麼，就不用特別去澄清，也否認他們被拍到摸臉的親密舉動，「我真的不記得，應該是照片錯位，他在摸狗，不是摸我。」

她坦言至今還是有許多酸民在臉書、IG留言攻擊，包括「老闆、女團員關係匪淺」、「鮑鮑換包包」等不堪入目的言詞，讓她心情無奈，認為一與黃立成傳出緋聞後，像是她演藝生涯的絆腳石，現在身邊也沒桃花，她希望大家不要再把她跟黃立成聯想一起。

她在台上賣力唱跳新歌〈Swaggy〉，直言已投入200萬元在製作新專輯中，特別感謝黃立成幫忙，提供許多資源、管道，「大哥是貴人也是好朋友，這次要發專輯有跟他請益一番，身為前輩的他，資源人脈比較多。」黃立成聽過她的新歌後，直誇「很棒」，她笑說：「大哥通常都是用稱讚代替鼓勵。」

夏子薇舉辦發片記者會，在台上賣力唱跳。（羅永銘攝）