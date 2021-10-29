為搶歲末感恩聖誕節慶宅經濟商機，台北花園大酒店花園thai thai自11月8日至12月31日止，開放預訂「感恩聖誕火雞禮籃」每份售價3280元，禮籃包含有重達5.4公斤、有濃濃泰式風味的南洋爐烤火雞、健康營養的爐烤綜合蔬菜、費時熬煮的火雞原汁沾醬、酸甜清爽的蔓越莓酸甜醬、手作的南瓜起司派及飯店特選紅酒，豐盛的火雞禮籃，無論送禮或自用皆宜，於台北花園大酒店官網 訂購更享九折優惠。

台北花園大酒店花園thai thai「感恩聖誕火雞禮籃」，主廚精選優質火雞融入南洋風情，將火雞外層抹上主廚特調泰式BBQ醬汁、經典泰式香茅、胡荽子等辛香料簡單調味，再經12小時醃製入味，肉質軟透與香料融為一體，再於火雞內填入檸檬葉、洋蔥等新鮮蔬菜，運用蔬菜的水分凸顯火雞肉的原味，使肉質飽有原汁的鮮甜美味，放入烤箱以低溫烘烤1至1.5小時，讓整隻火雞保持表皮金黃肉質多汁、外酥內嫩的完美狀態，香氣襲人，使人垂涎欲滴。火雞原汁沾醬，以雞骨等獨家配方精心熬製而成，濃郁肉汁反覆澆淋在火雞及蔬菜上，新鮮蔬菜帶出雞汁的甜美甘醇，馥郁香氣與肉汁在口中散開，使人齒頰留香。

蔓越莓酸甜醬，採用嚴選蔓越莓製成的獨門沾醬，酸酸甜甜的滋味，搭配火雞食用清爽解膩，讓人忘情大啖美食。爐烤綜合蔬菜，選用杏鮑菇、玉米筍、進口洋芋等當季蔬果，撒上新鮮迷迭香、百里香及少許調味料，再抹上無鹽奶油，精準的控制溫度及熟度，將蔬菜烤至焦糖化，呈現金棕光亮的色澤，不僅增添蔬菜的爽脆度，炭烤的香氣仍保有蔬菜的鮮甜清香，讓人佳節大啖佳餚之餘更健康加倍。南瓜起司派為感恩聖誕節的經典甜點之一，新鮮現做，派皮經過不斷揉捏，使麵團變得更有勁道，內餡則以特選起司製成濃郁乳酪起司蛋糕，紮實綿密帶有濃厚起司香，再於最上層放上花瓣造型的濃郁南瓜泥，派皮酥脆、派餡香糯，讓人一嘗傾心，最後搭配飯店特選紅酒，為這場美食饗宴更添華麗風采。