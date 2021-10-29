新北市議會今進行第4天總質詢，議員張維倩表示，結婚一生只有一次，但新北各區戶政事務所的結婚牆的美學質感有待提升，極需改革，結婚書約也需要再用心，新北市長侯友宜看到打趣形容：「婚姻書約好像土地契約」，允諾會檢視改進，畢竟結婚一輩子只有一次。

張維倩說，市府近年來重視美學，鄰里牆壁彩繪都會先找美學小組進行評估，但相較於台北、台中、高雄的戶政事務所的結婚牆，卻顯得毫無美感，要求市府不要只是美化公園道路，也要美化戶政事務所，讓結婚朋友有快樂感覺，另結婚書約也要用心，這是愛的紀念要保留一輩子，應該要設計有質感一點的，美感、質感都須提升，讓民眾更樂於結婚。

民政局長柯慶忠回應，主要受限於場地關係，有些戶政事務所做得不錯；而侯友宜一開始看到新北戶政事務所結婚牆與其他縣市照片對比圖，坦承他沒去看過，先笑言：「會不會找最漂亮的跟新北比？」後允諾會檢討改進。