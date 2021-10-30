男星亞歷鮑德溫拍攝西部片Rust發生道具槍誤殺悲劇後，電影界人士表示，由於觀眾對新題材電影作品需求量激增，電影製作面臨沈重壓力，最後只好貪圖便宜、草草了事。

在發生亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）不慎用道具槍誤殺一名攝影指導的意外前，劇組人員才在新墨西哥州（New Mexico）的拍片現場發動罷工，抗議低薪和工作環境不佳，因此導致這部低成本西部片拍攝進度落後。

包括亞歷鮑德溫在內共10幾名製作人，他們設法要用不到700萬美元（約新台幣1.95億元）預算拍出一部動作片，許多人甚至沒有拍動作片的相關經驗。

根據「華爾街日報」（WSJ）報導，在沒有主要製片商投資下，由一群小型金融公司出資拍攝Rust，並預期將播映權賣給串流平台。

專家表示，以上所述的情況是好萊塢典型的新現實，日益成長的各大隨選平台對新內容需求量大，使得劇組人員受到進一步壓榨。

資深髮型師吉利亞德（Joyce Gilliard）說：「為了把事情做完面臨許多壓力，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之後，似乎壓力又更多了，因為他們要趕上最後期限，設法要把電影生出來。」

吉利亞德參與2014年「午夜騎士」（Midnight Rider）電影拍攝時，被火車撞到骨折，她的同事則不幸跌落鐵軌，命喪輪下。

吉利亞德說：「如果製作方、製片商沒有想過安全相關事宜，就會進而影響其他工作人員。」

Rust製作人沒有回應法新社的置評要求。

南加州大學（University of Southern California）法律系教授吉亭（Gregory Keating）表示，「在拍片現場使用槍枝作為道具，已經有100多年歷史了」，如果乖乖遵守既定標準程序，基本上不可能發生有人在拍片現場遭實彈誤殺意外。

他說：「沒有採取應該要做的預防措施，總是發生事故的原因。縮減經費似乎與這起事故有關。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1101029