雲林縣政府補助民間舉辦「2021我愛雲林之美空拍攝影大賽」，社會組銀牌獎得獎作品「紅衣大女孩」引起爭議，承辦此活動的民間單位29日晚間在臉書公告，「紅衣大女孩」將不列入名次，銀獎及後續獎項，依分數遞補。雲林縣政府計畫處30日證實此事。

「我愛雲林之美—空拍攝影大賽」吸引400張照片投稿，27日在臉書公布社會組、學生組各13張優勝作品，其中社會組銀牌獎「紅衣大女孩」引發爭議，批評者意見大致是：看不出是雲林，高度不像空拍高度，構圖、質感簡單，推廣地標不明等。

主辦單位29日晚間在臉書公告，「小編看了留言很緊張，臨時回去抓原始橫幅照片的時候，在投稿者寄來的檔案中抓錯了（投稿者多夾了幾張橫式不同原檔，但只有1張要比賽的裁切檔），小編看一樣的就趕緊複製來貼給大家公示」。

「看大家的留言才知道有問題，趕緊重新再找正確的照片。原稿先撤下。小編明天要被抓去縣府報告，釐清此一狀況是否符合賽事規則」。

「小編團隊29日攜資料赴雲林縣府說明，縣府主管依最高標準檢視比賽規則與所有投稿者資料。認定社會組原銀獎作品，參加者報名時的雲端夾稿過多，小編收件時不察，全數收納」。

「縣府主管認為，此舉已造成爭議。為彰顯此賽事的嚴謹與公平性，決定此作品不列入名次。銀獎及後續獎項，依分數遞補，小編團隊重新全面檢視後，再行公告。然原銀獎作者如認為權利受影響，衍生之損失，一概由小編團隊自行承擔。與雲林縣府無涉」。