天氣漸涼，各居家品牌也陸續換季推出秋冬新品，美式居家品牌「Crate and Barrel」以「秋日感官盛宴季」歸類出四種秋季居家趨勢提案;而新北歐設計品牌ferm LIVING則運用秋季感色彩，營造暖心家居風格。

ferm LIVING PostFloorLampBase，慕光立燈底座搭配燈罩，1萬8500元。（ferm LIVING 提供）

迷人曲線、秋冬色澤、高對比風格

ferm LIVING，MineralSculpturalTable意境邊几，4萬7500元。（ferm LIVING 提供）

ferm LIVING PostFloorLampBase，慕光立燈底座搭配燈罩，1萬8500元。（ferm LIVING 提供）

Crate and Barrel Anaise收納玄關椅，原價: 4萬8800，新品優惠價4萬3920。（Crate and Barrel提供）

Crate and Barrel新品。（Crate and Barrel提供）

秋冬必備的沈穩大地色系，是本季ferm LIVING的色彩主軸，其中以天然大理石製成的 Mineral Sculptural Table「意境邊几」，在保留原始質地的同時，其拋光表與之形成的對比，使他成為本季主打商品之一，而這樣對比性高的風格，以及帶有美好曲線等特色的居家商品，也正是本季Crate and Barrel想要強調的居家感，以其獨家販售的Anaise 長椅，重新演繹 1930 年代的曲線設計和中世紀的藤編技術，向傳統工藝致意，而本季有許多新品皆是運用淺色天然木材搭配深色烏木木材的對比配色，呈現優雅細緻的現代居家風格。

塑造居家調性必備品 搶眼雕塑、燈具

ferm LIVING Oyster Wall Lamp 蜿蜒壁燈，2萬5800元。（ferm LIVING 提供）

Crate and Barrel Lockhart 擺飾系列，原價1650起 ，新品優惠價1485元。（Crate and Barrel提供）

Crate and Barrel Lira 餐具系列，原價420元起，新品優惠價378元起。（Crate and Barrel提供）

ferm LIVING FountainCentrepiece噴泉大碗，9480元。（ferm LIVING 提供）

另外，在沉著的秋冬色調中，想要再更加深入地塑造居家美學的話，兩個品牌都非常推薦使用藝術品般的雕塑，融入傢俱及擺飾中，ferm LIVING特別推薦 Oyster Wall Lamp 「蜿蜒壁燈」，其彎曲、不對稱的設計，在光影投射下更凸顯線條的美感，為家居空間增添優雅氣息;而Crate and Barrel則推薦如Nord邊桌、Flitch邊桌等具強烈線條的小傢俱，抑或是如Lockhart擺飾系列等具藝術感的小配飾，以及與知名腕錶品牌Shinola Runwell攜手推出聯名系列商品等，利用小擺飾、家具、餐瓷等融入整體居家生活中，運用幾何、棋盤、建築美學風格的結構及巧思，以兼顧現代美感及實用性。