嘉義市長慰問發放消費金工作人員。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府普發市民2000元振興消費金，警方護鈔送回未發放完的現金。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府配合中央振興五倍券，於30日及31日普發市民2000元振興消費金，總金額約5.3億，共有26萬4348位市民符合申領資格，經統計，這兩天實際發放人數為22萬3224人，約發放4億4000萬元，發放率高達84％，市長黃敏惠慰問工作人員辛勞。

黃敏惠表示，感謝市民朋友按照通知單上的時間、時段，到發放所依序領取消費金，全市119處發放所秩序良好、流程順暢，並落實防疫工作，這項工程很浩大也很辛苦，也感謝所有工作人員，犧牲周末假期，讓發放作業順利完成。

市府民政處表示，尚未領取的市民朋友，請於11月的每周五及周六，上午9時至中午12時、下午2時至5時，持通知單及身分證等相關證件，前往戶籍地所屬之聯合里辦公處領取。

或利用轉帳匯款，轉帳申請表於市府官網、東西區公所官網、東西區戶政官網下載填寫；消費金辦理作業截至11月27日止，預計12月20日後將消費金撥款入帳。若逾期未領取或申請轉帳者，視同放棄。

勇媽市長黃敏惠的臉書這兩天湧現市民的開心留言，直呼「太幸福了！」、「多2000塊很好用」、「跟過年領紅包一樣開心」、「我嘉義市人，我驕傲」等上百則留言，並曬出專屬嘉義市民的現金紅包照，約有3000多人按讚。