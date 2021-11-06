許多爸媽肯定都苦惱過該給孩子多少零用錢才夠，一名網友分享，一位高中生認為每個月1萬的零用錢不夠花，爸爸聽了便再加碼5千元，超扯金額讓網友看傻，認為高中生吃住都由家裡提供，根本花不了什麼錢，1萬5千元的零用錢真的太多了，比剛出社會的人還高，因此也有網友覺得如果覺得錢不夠，應該要出去打工，而不是當伸手牌，跟爸媽討錢。

一名網友今在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，有一位高中生認為每個1萬元的零用錢實在不夠花，與爸爸協商以後，對方答應將提高零用錢的額度至1萬5千元，而這些錢包含了上學日的早餐、文具與假日的零花錢。

該網友好奇地說，多數高中生吃住都在家裡，開銷應該不會太大才對，但1萬元卻不夠用。到底孩子在不同的年齡階段，爸媽都是給多少零用錢呀？

貼文引發網友討論，不少人表示高中階段就給1萬元的零用錢有點太多了，「高中生吃家裡1萬到底哪裡不夠？大學三餐自理1萬還差不多」、「1萬5千元比剛出社會的新鮮人的生活費還多，真的爽」、「高中為什麼花費這麼高？」、「有點太多了！」也有網友大歪樓喊，「爸爸缺女兒嗎？我也需要這樣的爸爸」、「爸爸還缺孩子嗎？」

另也有許多網友認為，孩子年紀不大且生活必需品家裡都會提供，這麼早就給孩子一堆錢，恐讓孩子養成胡亂消費的習慣，最慘的狀況甚至未來恐成啃老族，如果孩子真的很想要什麼東西，應該要自己努力打工存錢買，而非不斷地向父母討要。「高中生該出去打工了」、「我的極限一個禮拜1000元，不夠花請自己打工」。

不過，也有網友認為，要給孩子多少零用錢，主要還是取決於每個家庭的經濟條件，有些人家就是很有錢，可以滿足孩子很多的物欲需求，且認為與其讓孩子為了賺錢而早早出去打工，不如先努力把書讀好。