有全日本最正牙醫之稱的西原愛夏，本業除了是牙醫師，還會抽空拍攝寫真，常在社群平台放送福利辣照。今（31日）是萬聖節，她大膽變身性感兔女郎，充滿遐想的造型讓粉絲看得鼻血狂流。

西原愛夏搭著萬聖節變裝的熱潮，今天在IG上傳5張扮成兔女郎的照片和影片，祝福粉絲聖誕節快樂，畫面中，她化著美美的妝，戴上黑色兔耳朵，身穿蕾絲兔女郎服，平口設計小露事業線和豐滿半球，胸下全是透膚布料，腰間開洞露出雪肌，貼身剪裁將曲線襯托得一覽無遺；由於蓬蓬紗裙太短，一轉身就露出蜜桃美尻和底褲，搭配誘人的黑色網襪，視覺上呈現嫵媚又可愛的氛圍，短短10幾個小時就累積破4千個讚、100多則留言，人氣相當夯。

今年26歲的西原愛夏，外型甜美、身材火辣，念中學時就被星探挖掘成為寫真模特兒，拍了大大小小的作品，IG吸引19.5萬網友追蹤。由於父親是一名專業牙科醫師，從小耳濡目染之下，2017年考取齒科衛生士執照，跟隨爸爸一起進入醫療業，並自稱從小到大都沒有蛀牙過。