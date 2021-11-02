梓梓（董梓甯）曾是中職啦啦隊LamiGirls成員之一，也是女團「伊梓帆」的隊長，甜美外表下有著E級傲人上圍，被封為真人版娜美，是不少人心目中的女神，近日她南下墾丁錄影，並曬出邪惡泳裝照，讓網友都直呼「又炸裂啦」。

梓梓今(2日)在社群曬出一系列辣照，透露來到墾丁錄影，沒想到那裡的氣溫就像夏天一樣，讓她直呼「今年沒過到夏天的女紙(子)，但我現在在墾丁，這裡根本6月」。

而更吸睛的是，她穿上綠色高衩連身泳衣，刻意把胸前拉鍊拉到最底，渾圓東西半球直接蹦出，深邃事業線更是一覽無遺，完美S曲線好身材讓網友全暴動，短短5小時就吸引近2萬人按讚。

粉絲大讚「辣翻，OMG」、「真材實料」、「太美了啦！犯規」、「腰瘦！這個梓辣」、「這拉鏈太邪惡了」，就連好姊妹籃籃、閃亮亮、徐凱希、拐拐、羚小鹿都忍不住留言狂讚。

梓梓擁有23吋的螞蟻腰和32E的傲人上圍，猶如「真人版娜美」的火辣身材，讓她受到不少粉絲喜愛，喜歡透過社群媒體分享生活的她，經營YouTube頻道也表現亮眼，讓她人氣持續攀升。