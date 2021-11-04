性感辣模黃琳擁有豔麗外表與超火辣的魔鬼身材，在世新大學就讀時期就在網路上小有名氣，加上神似Angelababy的精緻臉蛋，讓她因此被網友封為「世新女神」與「台版Angelababy」的封號。而萬聖節雖已過了好幾天，黃琳還是在這幾日分批釋出當時的火辣穿搭，令網友看了臉紅心跳。

黃琳於萬聖節時與好友們大開萬聖節趴一同玩樂，在先前公開的照片中，她穿上一件性感的黑色高衩兔女郎裝搭配透膚絲襪，而上衣超深V的性感設計，讓她無論是坐著還是站著，飽滿的北半球與火辣的身材曲線都一覽無疑，黃琳還不忘在一系列的照片裡，送出彎腰前傾的性感辣照，讓網友們看了直呼「受不了」、「寶貝，妳太性感了」、「光看都覺得爽」、「超美，真性感，喜歡這兔女郎」、「最美的兔兔」，吸引超過4萬人按讚。另外，黃琳還加碼公開當天的側拍影片，指見她與好友跟著音樂盡情擺動，大秀凹凸有致的火辣身材，令網友忍不住留言「超美女神」。

但這些還沒有結束，昨（3）日黃琳又在IG上公開另一套造型，只見她化身為性感惡魔，穿上亮片高衩連身衣搭配大紅色的透膚絲襪，而上圍疑似太過豐滿使上衣的拉鍊只能拉一半，再度展現前凸後翹的身材；照片中，還有一張由上往下的拍攝角度，使連身衣裡的繃帶內衣若隱若現，性感指數再度破表，同樣讓網友看了直噴鼻血，紛紛留言「角度太邪惡了」、「這身材不科學」、「身材太炸了」、「跟妳一起下地獄我願意」。

事實上，黃琳除了身材火辣性感外還有一副好歌喉，10月份推出個人單曲《你太可愛》後，甜美的嗓音立即獲得大批網友的讚賞，使人氣再度攀升。