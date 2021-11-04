美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）自2018年演出電影《一個巨星的誕生》大獲好評後，演藝事業也正式邁向電影圈發展，即將推出全新電影的她，近日也受邀登上雜誌封面進行宣傳，在其中她不僅穿上性感的華服，還「罕見脫光」秀出迷人的身材曲線，令粉絲們大噴鼻血。

女神卡卡早年出道時，便以搞怪又誇張的服裝造型而聞名，私底下的穿搭更是大膽、前衛，而這次她為替新電影《Gucci：豪門謀殺案》（House of Gucci）宣傳也豁出去了。近日女神卡卡受邀登上義大利及英國版時尚雜誌《Vogue》的封面，並擔任12月號的封面人物，在社群平台所公開的照片中，她不僅穿上多款造型風格強烈的誇張華服，還穿上V到肚臍的性感馬甲禮服，大方展現飽滿雙峰；最後甚至脫光外衣，一絲不掛的趴在地上，秀出迷人的身材曲線，與蓬鬆的髮型形成強烈的對比。

網友看到這一系列寫真照後，紛紛留言「本卡就是時尚女王」、「太絕了，每一套都無違和，不愧是巨星」、「依舊大氣的棚拍照」、「很有好萊塢黃金年代時期巨星的感覺」、「即使裸體也超美」，照片在IG上公開後也吸引超過225萬人按讚。

女神卡卡在電影《Gucci：豪門謀殺案》中飾演遭丈夫感情背叛又為錢殺夫的「時尚圈黑寡婦」，但角色個性鮮明又富含濃厚的情感，十分考驗著演技，也讓電影未演先轟動。而女神卡卡除了電影受人矚目外，不久前她也曾在節目上自爆，19歲時曾遭音樂製作人性侵懷孕，讓外界相當震驚，也使她曾有很長的一段時間為精神病所苦，如今雖事過境遷卻仍是她心中無法抹滅的傷痕。