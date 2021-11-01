日本10月31日舉行了眾議院選舉，前藝人森下千里代表自由民主黨參選但落敗。

森下自20歳起就任過塞車女郎、寫真偶像、綜藝咖藝人等，多次參加《男女糾察隊》等人氣節目。而她過了30歳後演藝窄路更為難行。她歷經東日本大震災支援活動後，開始專向政治之路，今年40歲的她2019年自演藝圈引退，今年3月表明出馬參選，名古屋市出身的她立即移居至選區石巻市，是典型的「藝人空降參選」。而她的姓名與江口洋介的歌手妻子森高千里只差一字，不少人搞錯人造成誤會。

但森下不愧在演藝圈打滾過，給自己取了個好聽好記的「街頭演說Queen」，這半前來她實際站在街頭演説的次數達1600次以上，也有不少人對她認真的姿態表示好感。然而現實殘酷，10月31日當天開票後２分鐘，對手立憲民主黨安住淳就傳當選，讓在森下競選總部的支持者們嘆聲齊發。

森下在競選總部一一向她的支持者們致謝，並表示「非常讓人遺憾，對手十分強大，而我自己努力不足。」支持者仍有不少人希望她再接再厲，盼她未來能再參選。