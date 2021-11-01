1218四大公投會過嗎？精神科醫師沈政男直言，他個人分析，影響最大的將是重啟核四和藻礁公投，年輕人其實對這2公投案態度已經變了，他指出，事實上，去看蔡英文總統從2016年以來的改革就會發現，都是急就章，欠缺完整民意討論。藻礁公投在二階連署截止前突然衝破了門檻，為什麼年輕人支持？其實是有原因的。

沈政男1日於臉書貼文分析4大公投案。他表示，政府「非核家園操之過急」，且肺癌比核災更可怕。沈政男說，自己早在1988年就開始反核，當時帶領我們的人叫做林錫耀，他那時是環工所研究生。試問：反核，有人會比我了解嗎？

沈政男表示，大家去看歷年的反核民調，其實贊成核能才是常態，只因2011福島核災，大家嚇到了，於是後來那幾年，反核民意高漲，核四也就只好封存了。問題是，若有更早反核的人，經歷過車諾比就知道，幾年過去以後，當核災的陰影遠颺，大家就沒有那麼害怕了。然而，就在大家開始正要靜下心來思考核能何去何從的時候，「2025非核家園」這樣的時間表就被拋出來了。

他指出，事實上，去看蔡英文總統從2016年以來的改革就會發現，都是急就章，欠缺完整民意討論，把兩任總統的事情塞進一任，弄得大家消化不良。「2025非核家園」，也是其一。

沈政男直言，2018民調早已發現，反對「2025非核家園」，高過贊成。為什麼？

他分析，重點來了，這幾天的什麼公投反公投都沒人提到：「年輕人，已成了支持核能的主力」。因為，他們沒有核災的記憶，而是每天面對的空污問題，什麼紫爆了！pm 2.5如何又如何！讓他們更加擔心。因為，pm 2.5太高會怎樣？會得肺癌！

沈政男感嘆，台灣年輕人連餿水油都嚇到要去搶人家生產的牛奶了，如何能夠忍受鼻子吸進致癌物？所以說，當時要蓋深澳燃煤電廠，即使用上號稱「超超臨界技術、超超超乾淨的煤」，大家一樣把民進黨轟得灰頭土臉。於是，只好用天然氣來取代，也因此想到了三接，然後就碰到了藻礁議題。

而這些事情的源頭，就因急著在2025讓核電廠全部退役，並且也不蓋核四，只好增加火力發電，以及不怎麼可靠的所謂綠電。然後，就爆發了幾次全國大停電。

沈政男也反問網友，大家還記得五月疫情前的大停電嗎？蔡英文講得出所以然嗎？恐怕也是一知半解吧。於是，就要缺電了，那麼該選核能，還是火力？「歹勢，世代已經交替了，當今年輕人選擇核能，因為他們怕肺癌，遠遠多過核災」。

至於「藻礁公投」連署，沈政男也指出，本來沒什麼人在意，後來在截止前，突然在網路上吸引了大批年輕人關注，幾天之內就衝破了門檻，相當可怕。為什麼年輕人支持？這就要問，為什麼年輕人當初支持同婚了。因為，都是民進黨口中所謂的進步價值。

藻礁公投其實沒什麼好談了，因為一定會過關，四大公投其實最具殺傷力是重啟核四。雖然即使過關，蔡政府也不會理會，就好像2018的以核養綠公投一樣，但，不要忘了，同時間的地方選舉，民進黨結果是大敗。也就是說，公投是政黨支持度的指標！如果連重啟核四都過關，那麼蔡英文領導國家的方式將會受到很大質疑，連帶影響接下來的選舉。

最後，沈政男坦言，事實上就他觀察，核四議題、萊豬與防疫是同一件事，都是台灣人重視養生保健，而且是過度重視的表徵。不管好不好、愛不愛，這是一個客觀現實。執政黨以為你下鄉講個幾百場，就能改變大家的想法？心理現實，比物理現實還難搞！鐵鎚可以敲破石頭，但用鐵鎚去敲棉花看看，根本無濟於事。