因為疫情連2年停辦的「金門馬」回來了！縣府今天宣布明年1月15日、16日重新登場。（李金生攝）

楊鎮浯縣長期待「金門馬」一馬當先，帶來健康快樂、平安順利的一年。（李金生攝）

「金門馬」歡迎大家共襄盛舉，一起為健康、平安加油。（李金生攝）

因為疫情連2年停辦的「金門馬」回來了！縣府今天宣布明年1月15日、16日重新登場，估計共有1萬6000人參加。楊鎮浯縣長期待這項獲國際馬拉松和長跑協會、國際田徑總會認證，全台「第1槍」的馬拉松賽事一馬當先，帶來健康快樂、平安順利的一年。

縣府說明，報名分類和流程是：一、競賽組優先報名：資格為金門縣民、名額1500人，日期為2021／11／5(五)18：00。二、競賽組一般報名：名額3500人，日期為2021／11／15(一)18：00。三、休閒組一般報名：名額1萬1000人，日期為2021／11／16(二)18：00。

2008年起跑，今年度邁入第15屆的「金門馬」，2020及2021因疫情停辦，讓跑友十分惋惜。明年2天的賽事規畫如下：1／15健康休閒4.7公里組在金城鎮縣立田徑場開跑，共有1萬1000人。全程、半程馬拉松與10公里組則於16日在金湖體育館前開跑，將邀請5000人共襄盛舉。

縣府說明，因金門大學建設持續增加，可使用腹地漸少，明年賽事特別更改起終點，路線也同步修改外，同時健康休閒4.7公里組為避免以往寒冬清晨排隊和群聚過久問題，出發時將採分流開跑，原當日上午7時至7時45分出發，也一併調整為上午8時30分至9時陸續開跑。會場內禁止飲食，僅能補充水分，並取消往年的金門風味餐，但賽後仍可分批領取紀念酒及文青方巾、提袋紀念品。

中華路跑協會和縣體育會也表示，「2022金門馬拉松」 競賽組路線將經過更新及國際總會丈量認證，大幅減少坡度路段提高舒適度，創新成績，也讓跑者用雙腳飽覽金門風光。

同時，主辦單位與國際知名運動品牌ASICS合作，選派專業選手擔任金門馬拉松配速員，協助跑者創佳績。知名YouTuber「日本人跑遍台灣」天文學教授TOMO桑也是路跑界超級網紅將手持攝影設備紀錄全程介紹金門風光與參賽點滴。