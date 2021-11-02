↑紐約知名地標克萊斯勒大廈在《月球隕落》中只剩斷垣殘壁。（龍祥電影提供）

↑導演羅蘭艾默瑞奇參考「月球空心說」，在《月球隕落》為地球帶來前所未見的災害。（龍祥電影提供）

「末日控」導演羅蘭艾默瑞奇（Roland Emmerich），過去在《ID4星際終結者》、《明天過後》、《2012》等災難片中蹂躪地球多年，新作《月球隕落》竟直接在月球表面開了個大洞，斥資1.5億美金打造前所未見的史詩及災難場景，連月球也難逃艾默瑞奇的摧殘。

艾默瑞奇睽違3年再度為地球帶來全新災難，攜手金獎影后荷莉貝瑞（Halle Berry）、《水行俠》派翠克威爾森（Patrick Wilson）、《權力遊戲》約翰布拉德利（John Bradley）及奧斯卡終身成就獎得主唐納蘇德蘭（Donald Sutherland）共同演出新作《月球隕落》。

該片新釋出的前導海報上，驚見月球表面竟破了個大洞，隱約可看到內部疑似為空心構造，並透出微微光芒，讓人驚覺原來月球是被建造出來的。其實「月球空心說」是真實存在的一派理論，導演大概在7年前注意到這理論，並意識到那代表月球可能會離開軌道落到地球上，這給了喜愛各類陰謀論的導演創作的契機。

各類陰謀論經常出現在艾默瑞奇過往的創作中，《ID4星際終結者》是受美國「51區」的陰謀論所啟發，《2012》則以當年紅極一時的「馬雅末日預言」為故事背景。他也不諱言是陰謀論的愛好者，但被問到自己是否相信時，導演則回答：「我時常抱持懷疑，畢竟我是德國人。」但對於近年陰謀論猖獗，導演也語重心長地表示：「陰謀論就該用在美好的事物上，像是月球，而不該用來害人。」

《月球隕落》最新曝光的預告片中，以美國太空人阿姆斯壯的經典名言「人類的一大步」作為開頭，但風光的登月行動背後卻暗藏著天大秘密。畫面一轉，月球失控衝向地球，因重力關係引發重大災變，導演表示除了基本熟知的災害外，這次還有月球重力碾壓撕毀都市的畫面，當然也包括了導演的招牌戲法，讓知名的地標建築跑到不屬於它們的地方，誓言創建史無前例的災難類型，令人類面臨前所未有的滅亡絕境！