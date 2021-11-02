教召從明年起試行1年1訓、1次14天，引發各界關注。前立委沈富雄在節目中表示，自己反對教召，直言教召是美國出的餿主意，他還認為應全面恢復徵兵制，並和主持人趙少康、同台的前民進黨立委郭正亮討論起役期問題，沈富雄還對郭正亮說，以前生小孩要看年份，郭正亮聞言笑翻。

沈富雄2日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我反對教召」，因為這是政府塗脂抹粉給老美交代的，這是老美出的餿主意，我們是浪費人力物力，搞這幾個禮拜。沈富雄還點名同台的前國民黨立委柯志恩，「你覺得像柯志恩的公子，去搞搞手槍、嚐嚐行軍的味道，這就有用嗎？我覺得一點用處都沒有」。這時，一旁的前民進黨立委郭正亮補充，「柯志恩的公子還當了11個月的兵」。

沈富雄指出，自己贊成全面恢復徵兵制。但對於七年級生認為自己好倒楣，打疫苗排最後，要教召變第一個，沈富雄直言，有什麼好抱怨的，「我們當年更倒楣，那時候也沒打仗，很緊張」。趙少康直言，「你們倒楣什麼？你們一年我們兩年」，沈富雄回答，「那是我比較幸運…」。這時郭正亮問沈富雄，「沈大老為什麼一年？」，趙少康解釋，「最早的時候預官要服役一年，後來變成兩年」。

沈富雄對郭正亮說，「所以你媽媽要生你，你要先問清楚哪一年是比較好的，對不對，這沒什麼好抱怨」，郭正亮聞言忍不住大笑，其他節目來賓也不禁莞爾。沈富雄又說，大家應該要問政府，到底會不會打仗？如果打仗是打什麼樣的仗？不要模稜兩可混日子。