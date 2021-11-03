玩咖不分性別，不只有玩弄別人感情的男人，有些女人面對愛情也會抱著玩玩的心態，讓許多男人暗自神傷。星座運勢網站「星座愛情不求人」分析，白羊座、雙子座、雙魚座的女人是公認渣女，面對愛情時往往不夠認真，傷害許多人的一片真心。

▍1.白羊座

白羊女性格熱情又奔放，不受到傳統思想束縛，面對愛情也是如此，對她們來說，同時愛上許多人不會帶來愧疚感，她們覺得自己只是正在找尋真愛的路上，算不上花心。白羊女談戀愛時總是喜新厭舊，當身邊的人不再給自己新鮮感，她就會開始物色其他對象，她們又很擅長社交，很快能與他人熟識，因此特別有可能腳踏多條船，除非她們真心愛上一個足夠強勢的人，才有可能收起玩心。

▍2.雙子座

雙子女喜歡新鮮和刺激的感覺，她們口才好，性格古靈精怪，在許多男人眼裡充滿魅力，但是愛上她們往往就是傷害的開始，戀愛初期會感受到滿滿的甜蜜，一旦她們對這段感情失去熱情，就會立刻投入到別人的懷抱中，許多男人會覺得自己根本不是她的真愛，只是戀愛遊戲中的犧牲品。雙子女很難進入穩定的感情關係中，只有年紀漸長，遇到性格和價值觀非常契合的人，才有可能讓她們願意定下來。

▍3.雙魚座

雙魚女待人溫柔，許多男人很嚮往這樣小鳥依人的女朋友，因此她們的桃花運一直都很旺，不過雙魚女很享受被追求的感覺，就算已經有另一半，也不會拒絕其他追求者的付出，常常讓戀人有被戴綠帽的感覺，最後對方提出分手時，雙魚女還會覺得很委屈。雙魚女雖然擁有豐富的戀愛經歷，不過真正深愛的人其實很少，唯有讓她們真心崇拜的人，才能真正收服她們的心。