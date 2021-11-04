據最新的10月監理站資料統計，宏佳騰在電動機車銷售部分，不僅繳出單月領牌965台好成績，亦再度刷新今年單月銷售紀錄；1到10月累計掛牌6007台，穩坐「電車銷售亞軍」。為感謝消費者熱情支持，宏佳騰智慧電車「五千變一萬，購車振興騎」翻倍購車優惠延長至11月30日止。

宏佳騰表示，公司一直以來樂觀看待市場自由競爭機制，也將持續推出高CP值、智慧化的新車回饋消費者，日前推出主打載貨功能、提升行車安全的三輪商務智慧電車Ai-2 Gather系列，引領宏佳騰智慧電車與電車市場開創全新格局；進一步強調專心做好車，才是宏佳騰關注的，針對同業在成長數上所做的文章，未來也不會多做回應。

此外，針對同業誤植宏佳騰智慧電車門市部分，宏佳騰也作出澄清。目前宏佳騰智慧電車於全台已建置35間智慧電車門市，包括台北市3間、彰化縣3間、高雄市4間專屬門市，歡迎民眾至宏佳騰智慧電車官網查詢。