又有新疫苗到貨！慈濟與民間機構購買的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，第11批BNT疫苗今（5日）上午06：19運抵台灣，通關後送到指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

由慈濟與民間機構購買的1500萬劑BNT疫苗，這些疫苗分是首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑，第九批10月28日到貨的90.21萬劑，第十批10月29日到貨的91.03萬劑。

行政院長蘇貞昌4日在院會上表示，台灣的疫苗到貨數已超過3100萬劑，國內第1劑疫苗覆蓋率目前已來到74%、第2劑接近35%，盼能在今年12月中，讓第2劑疫苗覆蓋率達到6成。衛生福利部長陳時中10月上旬在立法院答詢時表示，希望今年年底拚疫苗第二劑覆蓋率達6成。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。