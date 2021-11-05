下周冷氣團來襲，不只北部暴冷，中部的合歡山也被預估有降雪機率，全台急凍！中央氣象局長鄭明典今PO文，指台灣南北的冷「不太一樣」。根據公衛學者調查，南部只要氣溫降到17度以下，看病的人數就會明顯增加，引起網友熱烈討論。

「南北的冷不一樣」，台灣地形南北狹長，400公里的長度若反映在冬季氣候變化上，從基隆走到墾丁，大概就是「很冷到有點冷到涼涼的」。許多中南部的北漂人士，剛到北部生活時，對於濕濕冷冷的冬天，得花一段時間才能適應。

下周冷氣團威力強大，且先濕後乾，體感感受更明顯。鄭明典分享氣溫逐日變化圖，11日晚間到12日白天，南部低溫掉到16、17度。他指出，氣象單位和公衛學者合作分析發現，南部低溫如果降到17度以下，「健保紀錄的就診人次就會有顯著變化！」

他提醒南部民眾早起注意低溫現象，畢竟長期溫暖，突然遇到冷氣團來襲，就算不是特別冷，還是會造成溫差上的困擾，甚至感冒。

網友說，這真的是習慣問題，「看看淡水人，17度還在穿短袖」、「我住東港，之前不到20度就把羽絨外套拿出來了」、「我台中人，我好像沒差」。