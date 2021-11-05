111學年度大學繁星推薦、申請入學、分發入學3大管道簡章，今(5)日上午正式公告，並開放校系分則查詢系統。本年度所有招生名額都比去年增加。

甄選委員會表示，111學年度繁星推薦招生共有67所大學校院、1807個學系組參加，提供招生名額合計為1萬6178個，較去年1萬6111個增加67個。

至於申請入學招生，甄選委員會提到，則計有68所大學院校、2195個學系組參加，提供招生名額合計為5萬5810個，較去年5萬5541個增加269個。

甄選委員會指出，申請入學招生名額包含招收「師資培育」公費生30名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生65名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生3名、招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」之「青年儲蓄帳戶組」學生57名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定的「願景計畫生」資格學生123名。

甄選委員會統計，今年招生學系中，繁星推薦招生學系使用學測作為其檢定科目，以英文科最多，計有1124個校系。申請入學招生學系使用學測作為其檢定科目，同樣也是英文科最多，計有1257個校系。

甄選委員會根據統計也發現，使用「大學入學考試中心高中英語聽力測驗」作為檢定的校系數，繁星推薦計有65個校系，約占總系組數3.6％，申請入學則計有64個校系，約占總系組數2.92％。

此外，申請入學持續試辦檢定、倍率篩選「大學程式設計先修檢測」(簡稱APCS)，今年參與試辦的校系計有47個校系。

另配合108課綱上路，111年起考招出現重大變化，對此甄選委員會指出，學測數學科分為數A、數B考科，若校系同時將數A或數B設為其檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準；另繁星推薦的學業成績計算範圍也調整，包括「在校學業成績、國語文、英語文」擴大採計至第五學期，必修單科學業成績採計科目新增「生活科技」、「資訊科技」。

甄選委員會提醒考生，111學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2本招生簡章內容於11月5日起於甄選委員會網站開放查詢，請考生多加利用該網站所提供的校系分則查詢系統。紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。