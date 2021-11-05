不鏽鋼廠運錩(2069)、彰源(2030)率先公布財報，第三季獲利續攀高，亦帶動前三季營運創下新高紀錄。運錩前三季EPS為3.25元，創本業獲利新高。彰源前三季獲利亦創新高，每股淨利2.73元。

今年以來不鏽鋼價一路上漲，受惠於銷量大增與價格大漲，不鏽鋼冷軋精密薄板大廠運錩(2069)前三季業績亮眼，前三季營收為100.02億元，已突破歷年的全年紀錄；前三季營業利益為6.48億元，稅後淨利為5.02億元，EPS為3.25元，創歷年同期本業獲利新高。

運錩第三季營收40.38億元再創新高，季增17.64%；今年前三季營收達百億元，年增93.78%，也是歷史新高紀錄。第三季本業營運再攀高，單季每股淨利約為1.49元。

展望第四季，隨著不鏽鋼價續漲，低價庫存還有一定的量，並預期外銷海運費變數降低，台灣廠營運仍穩健發展；整體來看，運錩第四季業績可望維持高檔水準。

彰源同樣受惠銷量大增與價格大漲，前三季營收為106.91億元，為歷年高檔水準；前三季營業利益為10.9億元，稅後淨利為7.67億元，創歷年同期獲利新高，EPS為2.73元。

彰源今年前三季營收106.91億元，年增38.35%，改寫歷史同期次高，並已超過去年全年營收的105.61億元。

彰源第三季營收及獲利續揚，受惠鋼價及出貨量齊步走揚，第三季營收39.57億元，淨利3.64億元，每股淨利1.3元。

展望第四季，公司從接單到出貨大約需要2個月時間，第四季主要反應8~10月的接單，隨著8~10月不鏽鋼產品持續價增、量穩，預料第四季營收有望再優於第三季，獲利也可望續撐高檔，今年營運挑戰歷史新高，EPS上看3.5元之上。