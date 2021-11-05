網安設備廠其陽(3564)受惠中美客戶拉貨強勁，2021年第三季合併營收衝高，帶動稅後淨利躍升至0.16億元、每股盈餘（EPS）0.27元。拉抬前三季稅後淨利小幅成長至0.22億元、每股盈餘0.38元，彌補上半年營運偏弱缺口、雙創近5年同期高點。

其陽第三季合併營收創6.2億元新高，季增達66.35％、年增達50.6％。毛利率雖降至22.01％的3年低點，但營益率4.82％，遠優於第二季1.72％、略低於去年同期4.92％。稅後淨利0.16億元，季增達5.46倍、年增17.59％，每股盈餘0.27元。

累計其陽前三季合併營收13.16億元、年增8.27％，創同期新高。毛利率23.99％、營益率2.99％，分創近3年、近5年同期高點。雖然業外虧損增加近4成，稅後淨利0.22億元、仍年增0.84％，每股盈餘0.38元，雙創近5年同期高點。

其陽今年雖遭逢全球疫情持續嚴峻、原物料短缺逆風，上半年營運表現偏弱，但受惠主要市場需求轉強，中國大陸及美國客戶9月大幅提升拉貨力道，配合母公司友通及佳世達集團全力協助採購生產下，帶動第三季營收衝高，營運規模增加亦帶動獲利顯著提升。

展望後市，其陽董事長李昌鴻指出，今年初許多接獲的ODM專案將在本季進行試產，且投入的研發資源將在明年有顯著收穫，除了傳統網安市場需求穩健成長，預計在邊緣運算、5G市場亦將有新進展，可望持續挹注公司營運成長動能。