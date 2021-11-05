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國內今日新增7例新冠肺炎個案，分別為1例本土個案及6例境外移入，其中本土個案未印尼籍女性，Ct值高達40，目前正等待二採結果。另確診個案中無新增死亡。

指揮官陳時中表示，本土個案(案16547)為印尼籍30多歲女性，長期在台工作，今年11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診(Ct值40)，已進行採血及二採。

陳時中補充說，個案是負責照顧工作的移工，會進入醫院陪病、照顧患者，由於要陪入院所以曾在11月1日採檢，當時的結果是陰性；後因為陪伴人轉換地點，入院再度採檢，結果變成陽性。

發言人莊人祥表示，印尼個案的採血結果為N蛋白陰性、S蛋白陽性，還需要再看看PCR的結果，了解後續如何研判，目前看來可能是感染後抗體沒有升起來，會針對PCR結果進一步說明。目前已匡列接觸者5人，列居家隔離。衛生單位將持續進行疫調以釐清感染源。

另外，今日新增6例境外移入個案，為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自法國(案16541)、泰國(案16542)、新加坡(案16543)、越南(案16544)、日本(案16545)及柬埔寨(案16546)入境，入境日介於10月22日至11月3日。

截至目前，國內累計1萬6437例確診，分別為1792境外移入，1萬4591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計847例死亡，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。