林務局嘉義林區管理處在嘉南地區的淺山進行珍貴稀有保育類台灣爺蟬的生態研究，也攜手在地社區，以課程培力、巡守等方式守護爺蟬熱點棲地，日前還拍到同為珍貴稀有保育類的麝香貓帶著寶寶出遊，以及台灣野山羊、台灣野豬等野生動物出沒，除代表守護良好的爺蟬棲地外，也可以保護許多動物安心成家。

台灣爺蟬是台灣蟬中體型最大的，因身體和前後翅都是黑色，是蟬中的黑美人，因其背面美麗淡綠色紋彷彿狐狸的臉，也有「青頭蟬」、「狐狸蟬」的美名。嘉義林管處表示，因外表華麗台灣爺蟬在過去常被捕捉製成標本，加上棲地的破壞數量非常稀少，目前被公告為珍貴稀有保育類野生動物。

由於基礎研究的缺乏，2019年起林管處委託國立嘉義大學進行研究，發現曾文溪中上游有數處熱點分布，團隊協同在地社區巡守爺蟬棲地，避免棲地破壞、盜捕情事發生；為了增進社區居民對周邊生態資源的瞭解，除了辦理社區生態教育課程，也架設自動相機監測共域的生態資源，驚喜的拍到麝香貓母子出遊，還拍攝到台灣野山羊、台灣野豬等動物。

研究團隊指出，台灣爺蟬偏好棲息於臺灣梭羅樹，成蟲發生期在5-8月。監測發現今年台灣爺蟬數量較前年略少，研判是由於受到春季乾旱影響。嘉義林管處表示，期盼更多社區能加入推動友善生產以及自主保育工作的行列，除了保全更多野生動植物的棲地，也讓自然保育跟經濟收入有了新的平衡。